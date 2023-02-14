Погода в Днепре во вторник, 14 февраля: ожидается мелкий дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночной дождь со снегом на утро может усилиться, но к полудню он должен закончиться. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 14 февраля:
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Одевайтесь теплее, друзья!
Одевайтесь теплее, друзья!
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