Погода в Днепре во вторник, 14 февраля: ожидается мелкий дождь со снегом

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночной дождь со снегом на утро может усилиться, но к полудню он должен закончиться. Утром температура воздуха 0°. До обеда столбики термометра будут показывать до +2°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 14 февраля:

Ясное, звёздное небо — к поздней и затяжной весне.

Пошёл снег — весной часто будут идти дожди.

Если на улице безветренно, то весна будет тёплой.

Птицы садятся на верхушки деревьев — к потеплению.

Воробьи дружно чирикают — к оттепели.

Какая погода в этот день, такой и будет вся весна.

Прозрачные облака к концу дня — к хорошей погоде.

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