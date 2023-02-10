Козацькі фортеці у Дніпрі: що зараз на їхньому місці

На території Дніпра понад 300 років тому було кілька фортець. Створені з дерева та землі вони нагадували нинішні міста в мініатюрі зі своєю церквою, майданами та будинками. Але існували в середньому по 100 років і до нас дійшли лише рештки цих архітектурних споруд.

Територія Дніпра кілька сотень років тому була місцем, де козаки розміщували свої фортеці та форти. Але донині мало що дійшло. Причин кілька. Перша – будівельний матеріал – їх споруджували з дерева, друга – близькість територій до епіцентру боїв та воєн. Укриття та форти страждали від дій ворожих знарядь. Від історичних споруд залишилися лише переважно земляні вали, які складно ідентифікувати. Відомо, що на території сучасного Дніпра існувало щонайменше 5 фортець, але найбільше інформації є про три з них.

Перша – Богородицька фортеця. Була побудована на березі Самари, сьогодні це околиця міста. Фортифікаційна споруда була збудована у 1688 році, а хід робіт контролював Іван Мазепа. Фортеця була з землі і дерева, це був величезний земляний вал на 4 метри заввишки і частокіл з майже двома десятками гармат. Усередині фортеці була дерев’яна церква, названа на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Периметр фортеці становив майже 1,3 км, а площа становила понад 10 га. Існувала вона понад сто років. За цей час була спочатку зрита, потім відновлена та збільшена, а у 1798 році Покровську церкву, що була у фортеці розібрали та перевезли на протилежний берег, у село Одинківку.

З того часу місце, де раніше знаходилася фортифікаційна споруда, перетворилася на городи.

Друга – Кодакська фортеця. 1603 року інженеру Гійому де Боплану було доручено зміцнити південні рубежі України від татарських набігів та повстань. У 1635 році над Дніпром було засновано Кодак. Оскільки «замовником» фортеці виступала Річ Посполита, головною метою споруди там бачили ізолювання Запорізької Січі. Але недобудовану фортецю захопили та зруйнували козаки. 1639 року її знову відбудували і «поселили» там гарнізон солдатів. 1648 року козаки спочатку тримали цей гарнізон в облозі кілька місяців, а потім той здався. З того часу там був козацький сторожовий загін і жили лоцмани, які перевозили людей через пороги. Біля фортеці, до речі, був перший дніпровський поріг.

1711 року фортеця була знищена, а на її місці виникло невелике поселення.

У 1740-х роках розпочато будівництво третьої фортеці – Новокодацької. Інформації про неї дуже мало. Відомо, що там була церква Святого Миколая, а сама фортеця знаходилась у районі нинішньої Набережної Заводської. З чотирьох сторін її охороняли гармати. У межах її були будинки, де мешкало близько 5 тис осіб.

За межами фортеці були торгові та ремісничі заклади. За сто років від неї практично нічого не залишилося. Наприкінці XIX століття тут розпочато видобуток піску для будівництва міста.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: