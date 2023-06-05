Погода на 5 червня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Погода на 5 червня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!
За прогнозами синоптиків, вдень у Дніпрі на небі з’являться хмари, які надвечір мають розсіятися.Без опадів! Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +21°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 5 червня:
Горобина цвіте – до гарного врожаю коноплі.
Горлиці заворкували, значить настав час сіяти коноплі.
Багато мошок та комарів – до сухої та теплої погоди.
Багато оводів з’явилося, отже, врожай буде багатим.
Жуки жваво літають і дзижчать – до теплого сонячного дня.
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