Погода на 5 червня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

За прогнозами синоптиків, вдень у Дніпрі на небі з’являться хмари, які надвечір мають розсіятися. Без опадів! Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +21°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 червня:

Горобина цвіте – до гарного врожаю коноплі.

Горлиці заворкували, значить настав час сіяти коноплі.

Багато мошок та комарів – до сухої та теплої погоди.

Багато оводів з’явилося, отже, врожай буде багатим.

Жуки жваво літають і дзижчать – до теплого сонячного дня.

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