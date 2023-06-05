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Погода на 5 червня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Сьогодні 06:15
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Парасолька сьогодні не знадобиться!

Новости Днепра про Погода на 5 червня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

За прогнозами синоптиків, вдень у Дніпрі на небі з’являться хмари, які надвечір мають розсіятися. Без опадів! Вранці температура повітря +11°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +21°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 5 червня:

  • Горобина цвіте – до гарного врожаю коноплі.
  • Горлиці заворкували, значить настав час сіяти коноплі.
  • Багато мошок та комарів – до сухої та теплої погоди.
  • Багато оводів з’явилося, отже, врожай буде багатим.
  • Жуки жваво літають і дзижчать – до теплого сонячного дня.

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Новости Днепра про Погода на 5 червня: у Дніпрі хмарно, але без опадівУкраїнська Новости Днепра про Погода на 5 червня: у Дніпрі хмарно, але без опадівРусский

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