Погода на 5 июня: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 5 июня:
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Утром 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате…
Зонт сегодня не понадобится!
Захватите с собой зонт!
Оказывается, укрытие - это не всегда безопасное место.
Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений.
31 мая 2023 г. выполняя боевое задание вблизи города Кременная Луганской области попал под минометные и артиллерийские обстрелы наш земляк, гранатометчик Евгений Крипак. От полученных ранений боец погиб на месте. Ему было 38 лет.
У яхт-клубі Січ з'явився атракціон-антистрес.
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Трое мальчиков, пострадавших во время вчерашнего прилета по Подгородному, сейчас в реанимации
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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