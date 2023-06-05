Погода на 5 июня: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Оказывается, укрытие - это не всегда безопасное место.

Захватите с собой зонт!

Зонт сегодня не понадобится!

Утром 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате…

За сутки произошло 29 боевых столкновений: ситуация на фронте Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений. просмотров