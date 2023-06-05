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Погода на 5 июня: в Днепре облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода на 5 июня: в Днепре облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +21°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 5 июня:

  • Рябина цветет — к хорошему урожаю конопли.
  • Много мошек и комаров — к сухой и теплой погоде.
  • Много оводов появилось, значит урожай будет богатым.
  • Боярышник обильно цветет – к суровой зиме.
  • Жуки резво летают и жужжат – к теплому солнечному дню.

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Новости Днепра про Погода на 5 июня: в Днепре облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода на 5 июня: в Днепре облачно, но без осадковРусский

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