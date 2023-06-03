Сьогодні, 3 червня, у Дніпрі у парку імені Глоби запрацювала дитяча залізниця.
Як розповіла Надія Усик, виконувачка обов’язків начальника Дніпровської дитячої залізниці, залізниця працюватиме у суботу та неділю до 16:00. А з 11 червня і щоп’ятниці – з 12:00 до 18:00, у вихідні – з 10 до 18:00. Курсуватимуть потяги кожні 15 хвилин.
Вартість квитків:
Зазначимо, дитяча залізниця у Дніпрі є першою дитячою залізницею в Україні. Відкрили її 6 липня 1936 року. Протяжність колії складає 1654 метри, на шляху є два тунелі – Козацький та Січеславський. Є одна залізнична станція з двома коліями, вона має назву «Паркова». Курсують з вагонами тут два локомотиви – ТУ-134 та ТУ-172.
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