Погода на 20 липня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, безхмарним небо у Дніпрі буде лише вранці – день та вечір очікуються хмарними. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 20 липня:
Читайте також:
Автор:
До Дніпра на декілька днів завітає прохолодний атмосферний фронт.
Парасолька сьогодні не знадобиться!
Беріть із собою парасольку!
Сьогодні можливий дощ із грозою.