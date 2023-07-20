Погода на 20 липня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, безхмарним небо у Дніпрі буде лише вранці – день та вечір очікуються хмарними. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 20 липня:

Бджоли злі на Євдокію – буде посуха.

Дощ 20 липня – до поганого врожаю.

Яка Авдотья Сеногнійка, такий буде листопад.

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