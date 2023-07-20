Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода на 20 липня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

Сьогодні 06:15
просмотров

Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 20 липня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощ

За прогнозами синоптиків, безхмарним небо у Дніпрі буде лише вранці – день та вечір очікуються хмарними. Ранок та день пройдуть без опадів. Увечері можливий сильний дощ. Вранці температура повітря +18°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +25°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 20 липня:

  • Бджоли злі на Євдокію – буде посуха.
  • Дощ 20 липня – до поганого врожаю.
  • Яка Авдотья Сеногнійка, такий буде листопад.

Читайте також:

Новости Днепра про Погода на 20 липня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 20 липня: у Дніпрі буде хмарно, можливий дощРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

До Дніпра мчить різке похолодання
Новини Дніпра
Вчора 21:17
До Дніпра мчить різке похолодання

До Дніпра на декілька днів завітає прохолодний атмосферний фронт.

Погода на 19 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів
Новини Дніпра
Вчора 06:15
Погода на 19 липня: у Дніпрі хмарно, але без опадів

Парасолька сьогодні не знадобиться!

Незважаючи на спеку: мешканців Дніпра попередили про грозу та шквали
Новини Дніпра
18.07.2023 11:24
Незважаючи на спеку: мешканців Дніпра попередили про грозу та шквали

Беріть із собою парасольку!

Погода на 18 липня: у Дніпрі буде хмарно, але спекотно
Новини Дніпра
18.07.2023 06:15
Погода на 18 липня: у Дніпрі буде хмарно, але спекотно

Сьогодні можливий дощ із грозою.

Наверх