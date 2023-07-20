Погода на 20 июля: в Днепре облачно, возможен дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, безоблачным небо в Днепре будет утром — день и вечер ожидаются облачными. Утро и день без осадков. Вечером возможен сильный дождь. Утром температура воздуха +18°. До обеда столбики термометра будут показывать до +25°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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