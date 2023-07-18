У Дніпрі крихітне цуценя ледь не втопилося у великій ямі з водою

У вівторок, 18 липня, зранку до ДСНС звернулася містянка, яка розповіла, що на вулиці Долинській цуценя потребує допомоги. Чотирилапе створіння впало в яму з водою та не могло вибратися.
Надзвичайники вирушили на допомогу бідолазі.
Нагадаємо, цими вихідними надзвичайники рятували цуценя з бетонної пастки.
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