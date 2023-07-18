У Дніпрі крихітне цуценя ледь не втопилося у великій ямі з водою

Приїхавши на місце, рятувальник драбиною спустився до ями та підняв крихітне цуценя на поверхню.

Налякану собачку виловили з брудної води.

Замурзане цуценя віддали місцевій мешканці, яка зателефонувала до ДСНС та повідомила про бідосю. Вона пообіцяла попіклуватися про маленького песика.