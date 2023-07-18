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У Дніпрі крихітне цуценя ледь не втопилося у великій ямі з водою

Сьогодні 19:55
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У Дніпрі ДСНС-ки рятували чергове цуценя, яке втрапило в біду.

Новости Днепра про У Дніпрі крихітне цуценя ледь не втопилося у великій ямі з водою

У вівторок, 18 липня, зранку до ДСНС звернулася містянка, яка розповіла, що на вулиці Долинській цуценя потребує допомоги. Чотирилапе створіння впало в яму з водою та не могло вибратися. 

Надзвичайники вирушили на допомогу бідолазі. 

Приїхавши на місце, рятувальник драбиною спустився до ями та підняв крихітне цуценя на поверхню.

Новости Днепра про У Дніпрі крихітне цуценя ледь не втопилося у великій ямі з водою

Налякану собачку виловили з брудної води. 

Новости Днепра про У Дніпрі крихітне цуценя ледь не втопилося у великій ямі з водою

Замурзане цуценя віддали місцевій мешканці, яка зателефонувала до ДСНС та повідомила про бідосю. Вона пообіцяла попіклуватися про маленького песика.

Новости Днепра про У Дніпрі крихітне цуценя ледь не втопилося у великій ямі з водою

Нагадаємо, цими вихідними надзвичайники рятували цуценя з бетонної пастки. 

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Новости Днепра про У Дніпрі крихітне цуценя ледь не втопилося у великій ямі з водоюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі крихітне цуценя ледь не втопилося у великій ямі з водоюРусский

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