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Погода на 19 квітня: у Дніпрі очікується дощ

Сьогодні 06:15
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Обов'язково захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 19 квітня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку буде йти дощ. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 квітня:

  • Чим прозоріше хмари, тим тихішою буде погода, але може піти і дощ.
  • Якщо птахи, що прилетіли з півдня, довго не щебечуть, то холод ще постоятиме.
  • Дикі качки селяться ближче до водойм – літо буде посушливим.

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Новости Днепра про Погода на 19 квітня: у Дніпрі очікується дощУкраїнська Новости Днепра про Погода на 19 квітня: у Дніпрі очікується дощРусский

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