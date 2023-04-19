Погода на 19 квітня: у Дніпрі очікується дощ

Обов'язково захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку буде йти дощ. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 квітня:

Чим прозоріше хмари, тим тихішою буде погода, але може піти і дощ.

Якщо птахи, що прилетіли з півдня, довго не щебечуть, то холод ще постоятиме.

Дикі качки селяться ближче до водойм – літо буде посушливим.

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