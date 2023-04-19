Погода на 19 квітня: у Дніпрі очікується дощ

За прогнозами синоптиків, упродовж усього дня небо у Дніпрі буде вкрите хмарами. Зранку буде йти дощ. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Вранці температура повітря +8°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +11°. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду.
Народні прикмети на 19 квітня:
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