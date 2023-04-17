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  • Жителі Дніпра можуть оформити пенсію онлайн за допомогою застосунку «Дія» (ІНСТРУКЦІЯ)

Жителі Дніпра можуть оформити пенсію онлайн за допомогою застосунку «Дія» (ІНСТРУКЦІЯ)

Сьогодні 17:48
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Щоб оформити пенсію мешканцям Дніпра не потрібно йти до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання, достатньо мати смартфон та встановити там додаток «Дія». Алгоритм дій з’ясовували журналісти dnepr.info.

Новости Днепра про Жителі Дніпра можуть оформити пенсію онлайн за допомогою застосунку «Дія» (ІНСТРУКЦІЯ)

Для онлайн оформлення пенсії не потрібно мати кваліфікований електронний підпис, застосунок «Дія» самостійно допоможе згенерувати підпис користувача. Для оформлення документів перше, що потрібно – завантажити застосунок «Дія» та зареєструватися в ньому, а також активувати послугу «Дія.Підпис». Зробивши це потрібно перейти на сайт Пенсійного фонду України та з переліку послуг вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії».

Новости Днепра про Жителі Дніпра можуть оформити пенсію онлайн за допомогою застосунку «Дія» (ІНСТРУКЦІЯ)

Кожен українець на сайті Пенсійного фонду за замовчуванням має свій кабінет. «Потрапити» до нього можна натиснувши кнопку «Вхід» та підтвердивши свою особу за допомогою послуги «Дія.Підпис».

Опинившись в особистому кабінеті, користувач повинен вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії», яку можна знайти в розділі «Пенсійне забезпечення».

Новости Днепра про Жителі Дніпра можуть оформити пенсію онлайн за допомогою застосунку «Дія» (ІНСТРУКЦІЯ)

Далі потрібно вибрати вкладку «Пенсія за віком» та заповнити анкету.

Наступний крок – прикріпити скановані копії необхідних документів.

Якщо все зроблено правильно, на екрані з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. За потреби її можна відредагувати. Якщо все правильно – документ потрібно підписати за допомогою послуги «Дія.Підпис» та натиснути кнопку «Підписати та відправити до ПФУ».

 

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Новости Днепра про Жителі Дніпра можуть оформити пенсію онлайн за допомогою застосунку «Дія» (ІНСТРУКЦІЯ)Українська

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