Кому чекати збільшення пенсії: у червні частина пенсіонерів Дніпра отримає доплати

Цього місяця для працюючих пенсіонерів проведуть перерахунок пенсій. Процес проходитиме автоматично, але лише для тих, хто до 1 березня 2023 року встиг заробити 24 місяці страхового стажу.

Якщо такий стаж з’явиться лише у квітні – пенсіонеру доведеться особисто звертатися до Пенсійного фонду для перерахунку виплат. Під час проведення перерахунку збільшується розмір пенсії. А ось на скільки – це питання індивідуальне. Сума залежить від страхового стажу та заробітку. Працівники Пенсійного фонду самі обирають оптимальний варіант розрахунку: враховують або лише набутий стаж, або страховий стаж та зарплату.

«Якщо після виходу на пенсію людина працювала і отримувала заробіток менше, ніж та, з якої було нараховано розмір пенсії, то її облік зменшить індивідуальний коефіцієнт від якого залежить розмір нарахувань, тому в такому разі буде зараховано лише страховий стаж, отриманий після попереднього призначення пенсії », – пояснили у прес-службі Пенсійного фонду України.

Підвищену пенсію отримають приблизно 600 тис. осіб. Але нову суму вони отримають не відразу, а лише в червні. Тоді ж їм виплатять і надбавку, одразу за всі місяці очікування. «При перерахунку потрібно врахувати усі місяці роботи, включаючи перший квартал цього року. Але роботодавці можуть складати звіти за перший квартал майже до середини травня. Тому перерахунок можна буде зробити лише тоді, коли дані про сплату страхових внесків надійдуть до електронного реєстру», – зазначили у прес-службі Пенсійного фонду України.

До цього в Україні було проведено індексацію виплат для тих пенсіонерів, які не працюють. Працюючим пенсіонерам пенсії не індексують.

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