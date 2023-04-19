Погода на 19 апреля: в Днепре ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром будет идти дождь. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 19 апреля:
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