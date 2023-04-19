Погода на 19 апреля: в Днепре ожидается дождь

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня небо в Днепре будет облачным. Утром будет идти дождь. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера. Утром температура воздуха +8°. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 19 апреля:

День тихий, а ночь звездная — урожай будет богатым.

Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но может пойти и дождь.

Если птицы, прилетевшие с юга, долго не щебечут, то холода еще постоят.

Перелетные птицы летят стаями — к теплой весне.

Дикие утки селятся поближе к водоемам — лето будет засушливым.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: