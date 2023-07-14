Після деокупації в Криму планують засіяти поля медичним канабісом

Про такі плани розповіла в Facebook постійна представниця Президента України в АРК Таміла Ташева.
За словами посадовиці, після деокупації Криму деякі території можуть засіяти медичним канабісом. Таке рішення прийняли під час розробки Стратегії економічного відновлення Криму, над якою торік працювали на саміті Кримської платформи.
Розробкою стратегії займалися представники Київської школи економіки, Міністерства розвитку громад, території та інфраструктури, а також Центр оборонних стратегій.
Вирощування медичного канабісу в окремих регіонах Криму (після його легалізації в Україні). Також сприяння виробництву медичних засобів на основі канабісу та експорту його до інших країн, де цю речовину легалізовано”. Багато крутих ідей увійшло у підсумковий документ, і саме ця ідея, ще рік тому була відображена у документі”, – зазначила Ташева.
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