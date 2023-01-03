П’яний таксист на Дніпропетровщині влетів у цистерну з газом на заправці

У вівторок, 3 січня, у Кам'янському на вулиці Макіївській автомобіль служби таксі потрапив у ДТП. "Dacia Logan" влетіла в цистерну з газом на території заправки "Нафтагазсервіс".

Про це повідомляє Telegram-канал “Автоклуб “Є бензин” Кам’янське”.

За попередньою інформацією, водій автомобіля сів за кермо у нетверезому стані. На щастя, чоловік не отримав серйозних тілесних ушкоджень.

На водія складено два протоколи – за ст. 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) та ст. 130 (керування автомобілем у стані сп’яніння) КУпАП.

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