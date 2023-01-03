Пьяный таксист на Днепропетровщине влетел в цистерну с газом на заправке

Об этом сообщает Telegram-канал «Автоклуб «Є бензин» Кам’янське».
Водитель автомобиля сел за руль в нетрезвом состоянии. К счастью, мужчина не получил серьезных телесных повреждений.
На водителя составлено два протокола – по ст. 124 (Нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) и ст. 130 (управление автомобилем в состоянии опьянения) КУоАП.
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