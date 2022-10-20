Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: ракета впала біля однієї зі шкіл

Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко.

“Російські терористи сьогодні вранці, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи у смт Камишеваха. Інформація про руйнування та жертви уточнюється”, – написав він.