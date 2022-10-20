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Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: ракета впала біля однієї зі шкіл

Сьогодні 10:00
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Російські війська вранці 20 жовтня вкотре обстріляли Запорізьку область. Ворожа ракета впала на території однієї зі шкіл.

Новости Днепра про Окупанти знову вдарили по Запорізькій області: ракета впала біля однієї зі шкіл

Про це повідомляє заступник голови Офісу президента Кирил Тимошенко.

“Російські терористи сьогодні вранці, близько 7:20, завдали ракетного удару по території дитячої спеціалізованої школи у смт Камишеваха. Інформація про руйнування та жертви уточнюється”, – написав він.

Як повідомляє Комишуваська селищна рада, внаслідок удару пошкоджено житлові будинки. Постраждалих, на щастя, немає.

 

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