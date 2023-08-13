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Окупанти за день тричі обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено готель, приватні будинки, ЛЕП (ФОТО)

Сьогодні 20:07
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Російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь Дніпропетровської області. У неділю, 13 серпня, ворог тричі обстріляв місто з важкої артилерії.

Новости Днепра про Окупанти за день тричі обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено готель, приватні будинки, ЛЕП (ФОТО)

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розказав про руйнування та показав понівечені загарбниками будівлі міста. 

Так, ворожими снарядами було пошкоджено корпуси готелю. Понівечені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. 

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення. 

У решті громад області лунали повітряні тривоги, але минулося без обстрілів.

Новости Днепра про Окупанти за день тричі обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено готель, приватні будинки, ЛЕП (ФОТО)

Новости Днепра про Окупанти за день тричі обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено готель, приватні будинки, ЛЕП (ФОТО)

Новости Днепра про Окупанти за день тричі обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено готель, приватні будинки, ЛЕП (ФОТО)

Новости Днепра про Окупанти за день тричі обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено готель, приватні будинки, ЛЕП (ФОТО)

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Новости Днепра про Окупанти за день тричі обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено готель, приватні будинки, ЛЕП (ФОТО)Українська Новости Днепра про Окупанти за день тричі обстріляли Дніпропетровщину: пошкоджено готель, приватні будинки, ЛЕП (ФОТО)Русский

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