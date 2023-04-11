Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район: подробиці

Окупанти в ніч на 11 квітня обстріляли Нікопольський район.

Про це передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під ворожий вогонь з важкої артилерії потрапила Марганецька громада.

Окупанти стріляли по прибережним територіям. Наслідки обстрілів з’ясовуються, на щастя, люди не постраждали.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: