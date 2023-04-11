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Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район: подробиці

Сьогодні 09:30
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Окупанти в ніч на 11 квітня обстріляли Нікопольський район.

Новости Днепра про Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район: подробиці

 

Про це передає голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Під ворожий вогонь з важкої артилерії потрапила Марганецька громада.

Окупанти стріляли по прибережним територіям. Наслідки обстрілів з’ясовуються, на щастя, люди не постраждали.

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Новости Днепра про Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район: подробиціРусский

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