Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район: подробности

Под вражеский огонь из тяжелой артиллерии попала Марганецкая громада. Оккупанты стреляли по прибрежным территориям. Последствия обстрелов выясняются, к счастью люди не пострадали.

Об этом передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук .

Оккупанты в ночь на 11 апреля обстреляли Никопольский район.

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