Оккупанты ночью обстреляли Никопольский район: подробности

Об этом передает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Под вражеский огонь из тяжелой артиллерии попала Марганецкая громада. Оккупанты стреляли по прибрежным территориям. Последствия обстрелов выясняются, к счастью люди не пострадали.
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