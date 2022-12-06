Окупанти обстріляли Кривий Ріг: постраждалого з опіками госпіталізували

Інформація попередня, оскільки зараз з’ясовуються масштаби руйнувань. Голова Обласної військової адміністрації Валентин Резніченко уточнив, що потерпілому 38 років. Він зараз перебуває у лікарні з опіками.
З РСЗВ окупанти обстріляли і Нікопольський район. У Нікополі понівечили об’єкт транспортної інфраструктури. Під ворожий обстріл потрапила і Покровська громада, але все обійшлося без значних руйнувань. У Червоногригорівській громаді один будинок виявився зруйнованим, а ще чотири пошкоджено.
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