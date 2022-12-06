Оккупанты обстреляли Кривой Рог: пострадавшего с ожогами госпитализировали

Информация предварительная, поскольку в настоящий момент выясняются масштабы разрушений. Глава Областной военной администрации Валентин Резниченко уточнил, что пострадавшему 38 лет. Он сейчас находится в больнице с ожегами.
Из РСЗО оккупанты обстреляли и Никопольский район. В Никополе изуродовали объект транспортной инфраструктуры. Под вражеский обстрел попала и Покровская громада, но там все обошлось без значительных разрушений. В Красногригоревской громаде один дом оказался разрушен, а еще четыре повреждены.
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