Оголошено номінантів на 80-ту премію “Золотий глобус”

80 церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" відбудеться 10 січня.

Фільми “Аватар: Шлях води” Джеймса Кемерона, “Топ Ган: Меверік” Джозефа Косінскі та “Фабельмани” Стівена Спілберга стали номінантами в категорії “Найкращий драматичний фільм” на премію американської премії “Золотий глобус” у понеділок.

У цій категорії також представлені картини “Тар” Тодда Філда та “Елвіс” База Лурмана.

Претендентами на нагороду в номінації “Найкращий комедійний фільм” стали картини “Все скрізь і відразу”, “Вавилон”, “Ножі наголо: Скляна цибуля” і “Трикутник смутку”.

На “Золотий глобус” у номінації “Найкращий режисер” претендують Ден Кван та Деніел Шайнерт за фільм “Все скрізь і відразу”, Джеймс Кемерон (“Аватар: Шлях води”), Баз Лурманн (“Елвіс”), Мартін МакДона (“Банши Інішерина”) та Стівен Спілберг (“Фабельмани”).

У номінації “Найкращий драматичний актор” представлені Остін Батлер (“Елвіс”), Г’ю Джекман (“Син”), Білл Наї (“Жити”), Джеремі Поуп (“Перевірка”) та Брендан Фрейзер (“Кит”).

За нагороду в аналогічній жіночій номінації поборються Кейт Бланшетт (“ТАР”), Ана де Армас (“Блондинка”), Віола Девіс (“Королева-воїн”), Олівія Колман (“Імперія світла”) та Мішель Вільямс (“Фабельмани”).

На звання найкращий актор у мюзиклі/комедії претендують Адам Драйвер (“Білий шум”), Дієго Кальва (“Вавилон”), Деніел Крейг (“Ножі наголо: Скляна цибуля”), Ральф Файнс (“Меню”) та Колін Фаррелл (“Банши Інішерина”).

Найкращою комедійною актрисою може стати Мішель Єо (“Все скрізь і відразу”), Леслі Менвілл (“Місіс Гарріс їде у Париж”), Марго Роббі (“Вавилон”), Аня Тейлор-Джой (“Меню”) та Емма Томпсон (“Успіхів тобі, Лео Гранд”).

У номінації “Найкращий іноземний фільм” представлені – “Аргентина, 1985” (Аргентина), “Близько” (Бельгія), “На Західному фронті без змін” (Німеччина), “Рішення піти” (Південна Корея), “RRR: Поруч реве революція” (Індія).

“Золотий глобус” – американська премія, яку присуджує Голлівудська асоціація іноземної преси з 1944 року за роботи в кінофільмах і телевізійних картинах.

“Золотий глобус” вручається щороку в січні за результатами голосування близько 90 міжнародних журналістів, які мешкають у Голлівуді.

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