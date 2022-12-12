Объявлены номинанты на 80-ю премию «Золотой глобус»

80-ая церемония вручения наград премии "Золотой глобус" состоится 10 января.

Фильмы «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона, «Топ Ган: Меверик» Джозефа Косински и «Фабельманы» Стивена Спилберга стали номинантами в категории «Лучший драматический фильм» на премию американской премии «Золотой глобус» в понедельник.

В этой категории также представлены картины «Тар» Тодда Филда и Элвис База Лурмана.

Претендентами на награду в номинации «Лучший комедийный фильм» стали картины «Все везде и сразу», «Вавилон», «Ножи наголо: Стеклянный лук» и «Треугольник печали».

На «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» претендуют Дэн Кван и Дэниел Шайнерт за фильм «Все везде и сразу», Джеймс Кэмерон («Аватар: Путь воды»), Баз Лурманн («Элвис»), Мартин МакДона («Банши» Инеерина») и Стивен Спилберг («Фабельманы»).

В номинации «Лучший драматический актер» представлены Остин Батлер («Элвис»), Гью Джекман («Сын»), Билл Наи («Жить»), Джереми Поуп («Проверка») и Брендан Фрейзер («Кит»).

За награду в аналогичной женской номинации сразятся Кейт Бланшетт («ТАР»), Ана де Армас («Блондинка»), Виола Дэвис («Королева-воин»), Оливия Колман («Империя света») и Мишель Уильямс («Фабельманы») .

На звание лучший актер в мюзикле/комедии претендуют Адам Драйвер («Белый шум»), Диего Кальва («Вавилон»), Дэниел Крейг («Ножи наголо: Стеклянный лук»), Ральф Файнс («Меню») и Колин Фаррелл (» Банши Инеерина»).

Лучшей комедийной актрисой может стать Мишель Ео («Все везде и сразу»), Лесли Мэнвилл («Миссис Гаррис уезжает в Париж»), Марго Робби («Вавилон»), Аня Тейлор-Джой («Меню») и Эмма Томпсон (» Удачи тебе, Лео Гранд»).

В номинации «Лучший иностранный фильм» представлены — «Аргентина, 1985» (Аргентина), «Близко» (Бельгия), «На Западном фронте без изменений» (Германия), «Решение пойти» (Южная Корея), «RRR: Рядом реве революция» (Индия).

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.

«Золотой глобус» вручается ежегодно в январе по результатам голосования около 90 международных журналистов, проживающих в Голливуде.

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