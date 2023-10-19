Одностатевим партнерствам бути: Міноборони та Мін’юст підтримали законопроєкт

Далі справа за нардепами, які мають схвалити законопроєкт у першому читанні.

Міноборони підтримало проєкт закону про Інститут реєстрованих партнерств. Про це повідомила авторка ініціативи нардепка Інна Совсун.

Міністерство юстиції, яке раніше забракувало законопроєкт №9103 та збиралося розробити власний, також готове долучитися та внести необхідні правки, якщо парламентарі ухвалять його в 1 читанні.

Якщо ухвалити законопроєкт, Україна виконає свої зобов’язання по 8 статті Конвенції про права людини та уникне позовів до Європейського суду через дискримінацію, зазначають, за словами Совсун, у Мін’юсті.

Зареєструвавши партнерство, люди зможуть набути статусу близьких родичів, члена сім’ї першого ступеня споріднення одне щодо одного незалежно від того, чи проживають вони фактично разом і, чи ведуть спільно домашнє господарство.

Чому це важливо?

Нагадаємо, законопроєкт №9103 пропонує запровадити реєстроване партнерство (яке також називають “цивільним”) як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

Закон насамперед допоможе військовим, які зараз не можуть офіційно зареєструвати стосунки зі своїм партнером чи партнеркою, адже одностатеві шлюби в Україні не легалізовані. Щоб узаконити одностатеві шлюби треба вносити зміни до Конституції, а це не можливо зробити під час війни.

Також у законі прописано, що партнерство зможуть зареєструвати без фактичної присутності військового, якщо солдат чи офіцер, наприклад, виконують бойові обов’язки. Втім, це лише на час дії воєнного стану.

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