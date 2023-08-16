Нема поваги ні до мертвих, ні до живих: у Дніпрі пиячать поруч з авто, яке перевозить “200-х” - Днепр Инфо
Нема поваги ні до мертвих, ні до живих: у Дніпрі пиячать поруч з авто, яке перевозить “200-х”
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Сегодня 20:42

Дніпряни скаржаться на пияк, які до ночі влаштовують гучні посиденьки під вікнами багатоповерхівок.

Новости Днепра про Нема поваги ні до мертвих, ні до живих: у Дніпрі пиячать поруч з авто, яке перевозить

Деталі конфлікту розповіли в Facebook-спільноті “Райончик”.

Дніпрянин Олег стверджує, що у одному із дворів, на дитячому майданчику, чи не щовечора збираються гучні компанії та влаштовують п’яні посиденьки. Зазвичай сидять з 7-ї вечора та не збираються розходиться навіть за 5 хвилин до початку комендантської години. 

З 19:00 на дитячому майданчику ллється горілка та пиво. Поруч стоїть автівка що перевозить тих, хто віддав своє життя за цей спокій, та на мертвих плювати. Понад 80 вікон це слухають, не можуть заснути. Це дорослі! Ті, хто повинен виховувати, – скаржиться Олег.
За словами дніпрянина, після посиденьок у дворі залишається купа сміття, яке відпочивальники за собою не прибирають.
 
Нема на Райончику поваги, а ні до мертвих, а ні до живих! – жаліється містянин. 

Олег – військовий, який перевозить загиблих. Часто залишає свою автівку у дворі, щоб зранку знову повернутися до роботи. Тож місцеві пиячать поруч з машиною, де возять полеглих воїнів. 

Дніпрянин зазняв на відео один із “веселих” вечорів. 

У коментарях розгорілася палка дискусія. Чимало людей згодні з Олегом та вважають, що гучні посиденьки це неповага до сусідів. Решта не бачить нічого кримінального у цьому, адже подвір’я це спільна територія і люди мають повне право відпочивати, як їм заманеться. 

Ба більше, дніпряни скаржаться на автівку Олега та стверджують, що вона має неприємний запах.

Новости Днепра про Нема поваги ні до мертвих, ні до живих: у Дніпрі пиячать поруч з авто, яке перевозить

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Новости Днепра про Нема поваги ні до мертвих, ні до живих: у Дніпрі пиячать поруч з авто, яке перевозить Українська Новости Днепра про Нема поваги ні до мертвих, ні до живих: у Дніпрі пиячать поруч з авто, яке перевозить Русский

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