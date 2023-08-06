Небезпечніше за кліщів і змій: на Дніпропетровщині помітили отруйну рослину - Днепр Инфо
Небезпечніше за кліщів і змій: на Дніпропетровщині помітили отруйну рослину
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Сегодня 10:08

В останній місяць літа якомога більше часу хочеться проводити на природі, проте не варто забувати, що часом безтурботний відпочинок може закінчитися "зустріччю" з небезпечними тваринами і рослинами. І якщо про кліщів, змій, комарів тощо більш-менш відомо, то про отруйні рослини відпочивальники, зазвичай, знають небагато.

Новости Днепра про Небезпечніше за кліщів і змій: на Дніпропетровщині помітили отруйну рослину

Так, на Дніпропетровщині, зокрема, у Кам’янському помітили борщівник. Це отруйна рослина-гігант, сік якої може спричинити опіки шкіри. 

Контакт з його частинами (листя, пагін) викликає подразнення та опік шкіри за рахунок того, що всі вони містять фуранокумаріни – речовини, що різко підвищують чутливість організму до ультрафіолетового випромінювання. Найбільш небезпечний він у ясні сонячні дні.

Рани після “контакту” з небезпечною рослиною можуть загоюватися від місяця до декількох. 

Борщівник дещо схожий на величезний кріп. Через свій розмір він так і приваблює людей. Багато хто хоче зробити фото на фоні двометрових квіток-парасольок. Насправді ж, такий знімок може мати жахливі наслідки, тож варто бути пильними. 

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Новости Днепра про Небезпечніше за кліщів і змій: на Дніпропетровщині помітили отруйну рослинуУкраїнська Новости Днепра про Небезпечніше за кліщів і змій: на Дніпропетровщині помітили отруйну рослинуРусский

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