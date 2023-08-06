Так, на Дніпропетровщині, зокрема, у Кам’янському помітили борщівник. Це отруйна рослина-гігант, сік якої може спричинити опіки шкіри.
Контакт з його частинами (листя, пагін) викликає подразнення та опік шкіри за рахунок того, що всі вони містять фуранокумаріни – речовини, що різко підвищують чутливість організму до ультрафіолетового випромінювання. Найбільш небезпечний він у ясні сонячні дні.
Рани після “контакту” з небезпечною рослиною можуть загоюватися від місяця до декількох.
Борщівник дещо схожий на величезний кріп. Через свій розмір він так і приваблює людей. Багато хто хоче зробити фото на фоні двометрових квіток-парасольок. Насправді ж, такий знімок може мати жахливі наслідки, тож варто бути пильними.
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