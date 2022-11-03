Напружена ніч масованих атак: ситуація на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби.
У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи.
На Нікопольщині росіяни накрили «Градами» та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку.
У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.
У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії,” – написав Резніченко.
На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених.
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