Напружена ніч масованих атак: ситуація на Дніпропетровщині

Оборонці з повітряного командування «Схід» знищили над областю 4 дрони - камікадзе “Shahed-136”. Збили їх над Нікопольським районом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби. У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи. На Нікопольщині росіяни накрили «Градами» та важкою артилерією дві громади – Нікопольську та Марганецьку. У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство. У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії,” – написав Резніченко.

На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених.

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