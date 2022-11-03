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Напряженная ночь массированных атак: ситуация в Днепропетровской области

Сегодня 08:30
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Защитники из ВК «Схід» уничтожили над регионом 4 беспилотника — камикадзе «Шахед-136». Они были сбиты над Никопольским районом.

Новости Днепра про Напряженная ночь массированных атак: ситуация в Днепропетровской области

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

«Были и прилеты. Россияне нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре в Кривом Роге. Есть серьезные разрушения. Все службы работают.

В Павлограде враг попал в промышленное предприятие. Ведутся реставрационные работы.

На Никопольщине русские накрыли «Градами» и тяжелой артиллерией два населенных пункта — Никополь и Марганецк.

В Никополе загорелась заправка. Пожар уже потушили. Снаряды повредили дома, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

В Марганецкой громаде вражеские снаряды оставили без электричества более 1000 семей. Энергетики уже ремонтируют линии», — написал Резниченко.

К счастью, погибших и раненых не было.

Новости Днепра про Напряженная ночь массированных атак: ситуация в Днепропетровской области

Новости Днепра про Напряженная ночь массированных атак: ситуация в Днепропетровской области

Новости Днепра про Напряженная ночь массированных атак: ситуация в Днепропетровской области

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Новости Днепра про Напряженная ночь массированных атак: ситуация в Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Напряженная ночь массированных атак: ситуация в Днепропетровской областиРусский

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