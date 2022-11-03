Напряженная ночь массированных атак: ситуация в Днепропетровской области

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
«Были и прилеты. Россияне нанесли удар по энергетической и водной инфраструктуре в Кривом Роге. Есть серьезные разрушения. Все службы работают.
В Павлограде враг попал в промышленное предприятие. Ведутся реставрационные работы.
На Никопольщине русские накрыли «Градами» и тяжелой артиллерией два населенных пункта — Никополь и Марганецк.
В Никополе загорелась заправка. Пожар уже потушили. Снаряды повредили дома, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.
В Марганецкой громаде вражеские снаряды оставили без электричества более 1000 семей. Энергетики уже ремонтируют линии», — написал Резниченко.
К счастью, погибших и раненых не было.
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