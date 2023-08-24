Сайт Дніпра
Новини На вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них грати
На вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них грати
У Дніпрі до Дня Незалежності на різних локаціях встановили 5 фортепіано. Усі вони розписані у патріотичному стилі.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Локації, де встановлені фортепіано:
Січеславська Набережна – поруч з мостом на Монастирський острів;
Колони біля парку ім. Лазаря Глоби;
Арка в Мистецькому провулку;
Майданчик біля літнього театру у парку ім. Тараса Шевченка;
Перехід станції метро «Вокзальна».
Ці фортепіано є символом спротиву, української ідентичності, культури. Вуличні фортепіано вперше з’явилися ще 2014 року на Майдані Незалежності, – зазначили у міськраді.
Усі ці інструменти у вільному доступі – на них може зіграти кожен охочий.
Читайте також:
Українська Русский Александра Лучка
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 17:49
Курйозний випадок стався в одному із медзакладів Дніпра.
Новини Дніпра
Сьогодні 17:30
З профілактичною метою лікарі рекомендують усім жінкам проходити мамографію. Для…
Новини Дніпра
Сьогодні 16:53
У Дніпрі з 1 вересня запрацюють майже всі школи, а…
Новини Дніпра
Сьогодні 16:51
Будь ласка, будьте обережні з вогнем!