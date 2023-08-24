На вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них грати

У Дніпрі до Дня Незалежності на різних локаціях встановили 5 фортепіано. Усі вони розписані у патріотичному стилі.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Локації, де встановлені фортепіано:

Січеславська Набережна – поруч з мостом на Монастирський острів;

Колони біля парку ім. Лазаря Глоби;

Арка в Мистецькому провулку;

Майданчик біля літнього театру у парку ім. Тараса Шевченка;

Перехід станції метро «Вокзальна».

Ці фортепіано є символом спротиву, української ідентичності, культури. Вуличні фортепіано вперше з’явилися ще 2014 року на Майдані Незалежності, – зазначили у міськраді.

Усі ці інструменти у вільному доступі – на них може зіграти кожен охочий.

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