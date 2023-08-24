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  • На вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них грати

На вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них грати

Сьогодні 17:33
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У Дніпрі до Дня Незалежності на різних локаціях встановили 5 фортепіано. Усі вони розписані у патріотичному стилі.

Новости Днепра про На вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них грати

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Локації, де встановлені фортепіано:

  • Січеславська Набережна – поруч з мостом на Монастирський острів;
  • Колони біля парку ім. Лазаря Глоби;
  • Арка в Мистецькому провулку;
  • Майданчик біля літнього театру у парку ім. Тараса Шевченка;
  • Перехід станції метро «Вокзальна».

Ці фортепіано є символом спротиву, української ідентичності, культури. Вуличні фортепіано вперше з’явилися ще 2014 року на Майдані Незалежності, – зазначили у міськраді.

Усі ці інструменти у вільному доступі – на них може зіграти кожен охочий.

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Новости Днепра про На вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них гратиУкраїнська Новости Днепра про На вулицях Дніпра встановили патріотичні фортепіано: чи можна на них гратиРусский

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