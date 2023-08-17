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На водоймі поблизу Дніпра живе більше десятка диких лебедів (ФОТО)

Сьогодні 19:22
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За 30 кілометрів Дніпра розташована водойма, де живе з десяток диких лебедів.

Новости Днепра про На водоймі поблизу Дніпра живе більше десятка диких лебедів (ФОТО)

Про це розповів у на своїй Facebook-сторінці Сергій Педашенко. 

Локацію, де живе зграя диких лебедів дніпрянин не розголошує, але поділився фото-доказами. 

Сергій розповів, що дикі лебеді зовсім не боялися присутності людей, а навпаки були нахабними та хотіли прогнати непроханих гостей, щоб спокійно вийти на берег.

“Лєбєдіноє озеро-2”. Сьогодні прийшли до нас, точніше вони нас вичавлювали, хотіли вийти на берег. Це ж не парк, вони ж дикі, але там таке місце, що вони нічого не бояться… – повідомив дніпрянин.

Судячи з фото, на водоймі живе з десяток, якщо не більше, птахів. 

Новости Днепра про На водоймі поблизу Дніпра живе більше десятка диких лебедів (ФОТО)

Новости Днепра про На водоймі поблизу Дніпра живе більше десятка диких лебедів (ФОТО)

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