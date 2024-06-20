На Дніпропетровщині зникла 10-річна дівчинка

На Дніпропетровщині шукають дитину.

Криворізькі правоохоронці розшукують 10-річну Дарину Шевченко.

20 червня близько 14:00 дівчинка вийшла з дому та на теперішній час її місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 10-12 років, зріст 135 см, худорлявої статури, волосся темно-каштанового кольору нижче плечей.

Була одягнена: чорна футболка з малюнком пса Патрона, чорні шорти, білі босоніжки, біла кепка.

При собі мала сірий рюкзак із зображенням котів.

Якщо вам відомо будь-яка інформація про місцеперебування Дарини Шевченко, просимо повідомити до відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції або за телефонами: 0688470001 або 102.

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