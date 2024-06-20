У Кривому Розі можливе погіршення якості води: причина

Внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру Криворіжжя, вночі на 20 хвилин зупинили Радущанський водопровідний комплекс. Наразі фахівці відновили його і він працює у звичайному режимі. Однак через це можливі гідроудари в мережі та погіршення якості води у місті.
Про це повідомляє “Кривбасводоканал”.
“Але, через ситуацію, що склалася, можливі гідроудари в мережі та погіршення якості води. Просимо абонентів зберігати спокій та з розумінням поставитися до ситуації. Мережам, як і людям, потрібен деякий час для налагодження всіх процесів”, – йдеться в повідомленні.
Там також додали, що через відключення світла може спостерігатися тимчасове зниження тиску холодної води. Адже кожній насосній станції потрібно мінімум годину для того, щоб вирівнявся тиск води у мережі після запуску генератора. Мешканців просять зробити запаси питної води.
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