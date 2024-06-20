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  • На Дніпропетровщині чоловік втік з блокпосту, а під час погоні врізався в інше авто

На Дніпропетровщині чоловік втік з блокпосту, а під час погоні врізався в інше авто

Сьогодні 14:44
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На Дніпропетровщині затримали водія, який намагався втекти з блокпоста.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втік з блокпосту, а під час погоні врізався в інше авто

На Дніпропетровщині затримали втікача, повідомили правоохоронці Поліції охорони.

19 червня, опівдні, автопатрулем Нікопольського РВ УПО Дніпропетровської області з охорони трубопроводу ТОВ “Ростдорстрой” затримано 44-річного громадянина, який на автомобілі не виконав законні вимоги працівника поліції та здійснив втечу з блокпоста.

Правоохоронці погналися за водієм, який намагаючись втекти, врізався у припарковане на стоянці авто. Але згодом чоловіка затримали. 

Втікача передано СОГ Нікопольського РУП ГУНП для подальшого з’ясування усіх обставин

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втік з блокпосту, а під час погоні врізався в інше авто

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік втік з блокпосту, а під час погоні врізався в інше автоУкраїнська

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