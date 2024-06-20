На Дніпропетровщині чоловік втік з блокпосту, а під час погоні врізався в інше авто

На Дніпропетровщині затримали втікача, повідомили правоохоронці Поліції охорони.
19 червня, опівдні, автопатрулем Нікопольського РВ УПО Дніпропетровської області з охорони трубопроводу ТОВ “Ростдорстрой” затримано 44-річного громадянина, який на автомобілі не виконав законні вимоги працівника поліції та здійснив втечу з блокпоста.
Правоохоронці погналися за водієм, який намагаючись втекти, врізався у припарковане на стоянці авто. Але згодом чоловіка затримали.
Втікача передано СОГ Нікопольського РУП ГУНП для подальшого з’ясування усіх обставин
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