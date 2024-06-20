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У дитсадку на Дніпропетровщині отруїлися діти

Сьогодні 13:58
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Спалах гострої кишкової інфекції виявили в дитсадку на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про У дитсадку на Дніпропетровщині отруїлися діти

В одному з дитячих садків міста Жовті Води зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Поки що відомо про трьох захворілих дітей, повідомили в Дніпропетровському філіалі Держспоживслужби. 

Дітей, які відвідували один і той же садочок, госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з діагнозом “кишкова інфекція вірусної етіології”.

Фахівці Кам’янського районного управління Держпродспоживслужби провели епідеміологічне розслідування та встановили, що причиною спалаху стали численні порушення санітарних норм у дитячому садку.

Серед виявлених порушень: 

  • недотримання питного режиму: дітям не забезпечували доступ до якісної та безпечної води, зокрема це стосується укриттів;
  • порушення правил особистої гігієни: не було належних умов для миття рук та використання туалету;
  • недотримання санітарних норм прибирання: не проводилися регулярні генеральні прибирання, не оброблялися та не милися іграшки та посуд;
  • використання неякісних мийних та дезінфекційних засобів.

Керівництву дитячого садка наказали усунути виявлені порушення. 

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#Держспоживслужба #Жовті Води #кишкова інфекція #
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