У дитсадку на Дніпропетровщині отруїлися діти

Спалах гострої кишкової інфекції виявили в дитсадку на Дніпропетровщині.

В одному з дитячих садків міста Жовті Води зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Поки що відомо про трьох захворілих дітей, повідомили в Дніпропетровському філіалі Держспоживслужби.

Дітей, які відвідували один і той же садочок, госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з діагнозом “кишкова інфекція вірусної етіології”.

Фахівці Кам’янського районного управління Держпродспоживслужби провели епідеміологічне розслідування та встановили, що причиною спалаху стали численні порушення санітарних норм у дитячому садку.

Серед виявлених порушень:

недотримання питного режиму: дітям не забезпечували доступ до якісної та безпечної води, зокрема це стосується укриттів;

порушення правил особистої гігієни: не було належних умов для миття рук та використання туалету;

недотримання санітарних норм прибирання: не проводилися регулярні генеральні прибирання, не оброблялися та не милися іграшки та посуд;

використання неякісних мийних та дезінфекційних засобів.

Керівництву дитячого садка наказали усунути виявлені порушення.

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