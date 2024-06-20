У дитсадку на Дніпропетровщині отруїлися діти

В одному з дитячих садків міста Жовті Води зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції. Поки що відомо про трьох захворілих дітей, повідомили в Дніпропетровському філіалі Держспоживслужби.
Дітей, які відвідували один і той же садочок, госпіталізували до інфекційного відділення міської лікарні з діагнозом “кишкова інфекція вірусної етіології”.
Фахівці Кам’янського районного управління Держпродспоживслужби провели епідеміологічне розслідування та встановили, що причиною спалаху стали численні порушення санітарних норм у дитячому садку.
Серед виявлених порушень:
Керівництву дитячого садка наказали усунути виявлені порушення.
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