На Дніпропетровщині з’являться дві нові природоохоронні зони: де саме

На Криворіжжі з'являться ландшафтні заказники.

Про це повідомили в Українській природоохоронній групі.

Цьогоріч представники Української природоохоронної групи звернулися до Новолатівської громади, що на Криворіжжі з проханням визнати ландшафтними заказниками дві балки на території ОТГ.

Згодом стало відомо, що громада погодила створення цих природоохоронних зон. Мова йде про “Балку Макушина” та “Балку Мала Свистунова”, загальна площа яких сягає 100 гектарів. Розташовані майбутні ландшафтні заказники на лівобережжі Інгульця.

За інформацією фахівців, які вивчали ці зелені зони, тут виявлено 27 видів флори з Червоної книги України та Червоної книги Дніпропетровської області. Зокрема, у Балці Макушина росте ковила волосиста, Лессінга, астрагал шерстистоквітковий, горицвіт весняний, шафран сітчастий, тюльпан бузький та ін. Територія має міжнародний природоохоронний статус і включена до Смарагдової мережі Європи.

Проєктований заказник “Балка Мала Свистунова” розташований відносно близько до Балки Макушина і створюється з метою збереження цінних степових оселищ. На цій території зростає ковила Лессінга, горицвіт весняний, рябчик руський, сон лучний, астрагал дніпровський, ковила гранітна тощо. Фахівці зазначають, що територія балки важлива для збереження зіноваті гранітної − вузьколокального ендеміка, ареал якого охоплює басейни річок Інгул, Інгулець, Громоклія та пониззя Південного Бугу та Чичиклії.

Попереду ще чимало роботи.

Наступний крок − підготовка проєктів створення ландшафтних заказників, що заплановано департаментом екології Дніпропетровської області на початок 2024 року. Після проєктування заказники мають бути оголошені Дніпропетровською обласною радою, – зазначають фахівці.

Дослідники також зауважили, що за показником площі природно-заповідного фонду Дніпропетровська область посідає 24 місце серед областей України, що є одним з найнижчих показників.

Для довідки: ландшафтний заказник — природно-заповідна територія України, яку створюють задля забезпечення охорони всього природного комплексу, що розташований на ній. Під захистом опиняються усі компоненти, від яких він залежить: рельєф, геологічна основа, повітряні маси, гідрологічні об’єкти, флора та фауна.

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