На Дніпропетровщині є загроза ударних дронів, – Повітряні сили

Як інформують в Повітряних Силах ЗСУ, на Дніпропетровщину сунуть ударні дрони.
Загроза зі сторони Харківщини.
Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА! Ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на межі з Харківською областю.
Варто відійти від вікон та сховатися за дві стіни, адже сили ППО можуть збивати дрони. Скільки росіяни випустили БПЛА наразі не відомо.
Читайте також:
Автор:
За песиком доглядає місцева мешканка Любов Іванівна.
У Дніпрі з води витягли потопельника.
Для поціновувача "тихого полювання" похід по гриби закінчився отруєнням.
Будь ласка, будьте уважні на дорогах!