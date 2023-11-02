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На Дніпропетровщині є загроза ударних дронів, – Повітряні сили

Сьогодні 20:04
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Схоже сьогодні ввечері може бути неспокійно.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині є загроза ударних дронів, - Повітряні сили

Як інформують в Повітряних Силах ЗСУ, на Дніпропетровщину сунуть ударні дрони. 

Загроза зі сторони Харківщини. 

Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА! Ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на межі з Харківською областю.

Варто відійти від вікон та сховатися за дві стіни, адже сили ППО можуть збивати дрони. Скільки росіяни випустили БПЛА наразі не відомо. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині є загроза ударних дронів, - Повітряні сили

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині є загроза ударних дронів, - Повітряні силиУкраїнська

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