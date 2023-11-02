На Дніпропетровщині є загроза ударних дронів, – Повітряні сили

Схоже сьогодні ввечері може бути неспокійно.

Як інформують в Повітряних Силах ЗСУ, на Дніпропетровщину сунуть ударні дрони.

Загроза зі сторони Харківщини.

Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування ударних БпЛА! Ворожі БпЛА у повітряному просторі Дніпропетровщини на межі з Харківською областю.

Варто відійти від вікон та сховатися за дві стіни, адже сили ППО можуть збивати дрони. Скільки росіяни випустили БПЛА наразі не відомо.

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