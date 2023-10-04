На Дніпропетровщині у свердловинах з водою зафіксували нестандартні відхилення

У Дніпропетровській області дослідили якість води у свердловинах.

Перевірку проводили в районах, які постраждали від теракту на Каховській ГЕС, повідомили у Держпродспоживслужбі. Як зазначили фахівці, наразі у декількох громадах Нікопольського району досі немає централізованого водопостачання. Це Томаківська селищна ОТГ, Мирівська сільська ТГ та частина населених пунктів Покровської сільської ТГ.

У зазначених вище громадах, де немає водопостачання, облаштували 12 громадських колодязів та 21 артезіанську свердловину, щоб мешканці мали постійний доступ до води.

Саме ці свердловини перевіряли експерти Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У відібраних пробах води виявили нестандартні відхилення, а саме:

за фізико-хімічними показниками – перевищення нормативів за вмістом нітратів, хлоридів, сульфатів, сухого залишку, загальної жорсткості та окиснюваності перманганатної;

за мікробіологічними показниками – виявили наявність загальних коліформ, при їхній відсутності в нормі.

Фахівці зазначили, що така вода не відповідає показникам епідемічної безпеки, а, отже, може використовуватись виключно у технічних цілях. Пити її заборонено. Про це проінформували мешканців громад та місцеву владу.

Наразі у Нікопольському районі продовжують функціонувати 88 пунктів видачі води, де розміщено 140 ємностей з технічною та питною водою.

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