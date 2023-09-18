На Дніпропетровщині під час тривоги збили ворожий БПЛА

Сьогодні під час тривоги, яка тривала з 16:29 до 16:34, у Дніпровському районі чули вибух.
Моніторингові Telegram-канали тоді повідомляли, що в області відпрацювала ППО – наші захисники збили ворожий БПЛА.
Тепер цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні “Схід”. Тип безпілотника встановлюється.
В Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено БпЛА противника. Тип встановлюється, – йдеться у повідомленні.
Дякуємо нашим захисникам!
Нагадаємо, раніше ми писали, що над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 2 крилаті ракети.
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