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На Дніпропетровщині під час тривоги збили ворожий БПЛА

Сьогодні 18:00
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Інформацію підтвердили у повітряному командуванні "Схід".
Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги збили ворожий БПЛА

Фото умовне.

Сьогодні під час тривоги, яка тривала з 16:29 до 16:34, у Дніпровському районі чули вибух.

Моніторингові Telegram-канали тоді повідомляли, що в області відпрацювала ППО – наші захисники збили ворожий БПЛА.

Тепер цю інформацію підтвердили у повітряному командуванні “Схід”. Тип безпілотника встановлюється.

В Дніпровському районі Дніпропетровської області знищено БпЛА противника. Тип встановлюється, – йдеться у повідомленні.

Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про На Дніпропетровщині під час тривоги збили ворожий БПЛА

Нагадаємо, раніше ми писали, що над Дніпропетровщиною сили ППО знищили 2 крилаті ракети

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