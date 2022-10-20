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На Дніпропетровщині окупанти обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури

Сьогодні 08:30
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Нервова ніч у Криворізькому районі. Російські війська завдали удару по промисловому підприємству та об’єкту енергетичної інфраструктури.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині окупанти обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури

 Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.

Як він зазначив, існують є серйозні руйнування. На місці працюють відповідні служби. Люди, за попередніми даними, не постраждали.

У решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно. Радіаційний фон не перевищує допустимих показників.

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині окупанти обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктуриУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині окупанти обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктуриРусский

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