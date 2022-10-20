На Дніпропетровщині окупанти обстріляли об’єкт енергетичної інфраструктури

Про це повідомляє голова ДніпроОВА Валентин Резніченко.
Як він зазначив, існують є серйозні руйнування. На місці працюють відповідні служби. Люди, за попередніми даними, не постраждали.
У решті районів вночі минулося без надзвичайних ситуацій і на цю хвилину спокійно. Радіаційний фон не перевищує допустимих показників.
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