На Днепропетровщине оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает глава ДнепроОВА Валентин Резниченко.
Как он отметил, существуют серьезные разрушения. На месте работают соответствующие службы. Люди, по предварительным данным, не пострадали.
В остальных районах области ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту все спокойно. Радиационный фон не превышает допустимые показатели.
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