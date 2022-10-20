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На Днепропетровщине оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры

Сегодня 08:30
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Напряженная ночь в Криворожском районе. Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры.

Новости Днепра про На Днепропетровщине оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры

Об этом сообщает глава ДнепроОВА Валентин Резниченко.

Как он отметил, существуют серьезные разрушения. На месте работают соответствующие службы. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

В остальных районах области ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту все спокойно. Радиационный фон не превышает допустимые показатели.

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