На Днепропетровщине оккупанты обстреляли объект энергетической инфраструктуры

Напряженная ночь в Криворожском районе. Российские войска нанесли удар по промышленному предприятию и объекту энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает глава ДнепроОВА Валентин Резниченко.

Как он отметил, существуют серьезные разрушения. На месте работают соответствующие службы. Люди, по предварительным данным, не пострадали.

В остальных районах области ночью обошлось без чрезвычайных ситуаций и на эту минуту все спокойно. Радиационный фон не превышает допустимые показатели.

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