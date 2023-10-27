Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитів

На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитів

Сьогодні 18:42
просмотров

Через службову недбалість двох офіцерів військова частина понесла 500 тисяч гривень збитків.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитів

Начальника фінансової служби військової частини, його помічника та офіцера юридичної групи підозрюють у недбалому ставленні до військової служби. Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в оборонній сфері Східного регіону, своїми діями вони завдали військовій частині 500 тисяч гривень збитків. 

Прокурори Криворізькою спеціалізованої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно екс-помічника командира частини з фінансово-економічної роботи – начальника фінансової служби військової частини та офіцера юридичної групи цієї частини.

За даними слідства, у період з червня по грудень 2022 року екс-начальник фінансової служби допустив зайвих виплат бюджетних коштів, за договорами укладеними військовою частиною, а офіцер юридичної групи дав добро на виплати, не перевірив документи належним чином.

Таким чином, державі спричинено збитків на загальну суму більш ніж 500 000 грн.

Долю офіцерів вирішуватиме суд.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитівУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитівРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Адмінів телеграм-каналу, які за гроші робили “білі квитки”, викрили на Дніпропетровщині
Новини Дніпра
Сьогодні 20:10
Адмінів телеграм-каналу, які за гроші робили “білі квитки”, викрили на Дніпропетровщині

Адміни каналу пропонували повний спектр послуг: від оформлення документів до…

У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше
Новини Дніпра
Сьогодні 18:11
У Кривому Розі собаки покусали дитину: це вже не вперше

Сталося це вчора, 26 жовтня, близько 18:00.

Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках
Новини Дніпра
Сьогодні 17:55
Криворізький “дядя Фьодор”: юнака, який зник вчора, знайшли у Нікополі з кицькою в руках

Хлопця, який зник у Кривому Розі, знайшли на вокзалі у…

На Дніпропетровщину у суботу налетить сильний вітер: 17-22 м/с
Новини Дніпра
Сьогодні 17:22
На Дніпропетровщину у суботу налетить сильний вітер: 17-22 м/с

Рівень небезпеки - перший, жовтий.

Наверх