На Дніпропетровщині командир-фінансист та офіцер-юрист завдали військовій частині 500 тис збитів

Через службову недбалість двох офіцерів військова частина понесла 500 тисяч гривень збитків.

Начальника фінансової служби військової частини, його помічника та офіцера юридичної групи підозрюють у недбалому ставленні до військової служби. Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі в оборонній сфері Східного регіону, своїми діями вони завдали військовій частині 500 тисяч гривень збитків.

Прокурори Криворізькою спеціалізованої прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно екс-помічника командира частини з фінансово-економічної роботи – начальника фінансової служби військової частини та офіцера юридичної групи цієї частини.

За даними слідства, у період з червня по грудень 2022 року екс-начальник фінансової служби допустив зайвих виплат бюджетних коштів, за договорами укладеними військовою частиною, а офіцер юридичної групи дав добро на виплати, не перевірив документи належним чином.

Таким чином, державі спричинено збитків на загальну суму більш ніж 500 000 грн.

Долю офіцерів вирішуватиме суд.

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