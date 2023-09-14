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  • На Дніпропетровщині «чорні лісоруби» нарубали акації на понад 100 тис. грн

На Дніпропетровщині «чорні лісоруби» нарубали акації на понад 100 тис. грн

Сьогодні 10:00
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Триває слідство.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині «чорні лісоруби» нарубали акації на понад 100 тис. грн

Нещодавно до поліції надійшло повідомлення про те, що на території лісопосадки неподалік від одного із селищ Синельниківщини невідомі вирубують дерева.

На місце оперативно прибули правоохоронці. Там вони виявили трьох місцевих жителів за незаконною вирубкою дерев.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Поліцейські вилучили у «чорних лісорубів» дві бензопили та фрагменти деревини акації.

Згідно з висновком економічної експертизи своїми діями чоловіки заподіяли збитків на більш ніж 100 тисяч гривень. На підставі цього фігурантам повідомили про підозру за ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині «чорні лісоруби» нарубали акації на понад 100 тис. грнУкраїнська

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