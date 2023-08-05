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На Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив знайому

Сьогодні 17:32
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В одному з селищ Новомосковського району 34-річний чоловік жорстоко вбив односельчанку.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив знайому

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області. 

За попередніми даними, чоловік задушив мотузкою 58-річну жінку під час побутової сварки. 

Злочин стався вчора, в одному з приватних будинків біля міста Перещепино. 

Співробітники поліції вже затримали підозрюваного, та з’ясовують обставини злочину.  

Речові докази вилучили з міста події, наразі затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ст. 115 ККУ). 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив знайомуУкраїнська

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