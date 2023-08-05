На Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив знайому

В одному з селищ Новомосковського району 34-річний чоловік жорстоко вбив односельчанку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

За попередніми даними, чоловік задушив мотузкою 58-річну жінку під час побутової сварки.

Злочин стався вчора, в одному з приватних будинків біля міста Перещепино.

Співробітники поліції вже затримали підозрюваного, та з’ясовують обставини злочину.

Речові докази вилучили з міста події, наразі затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ст. 115 ККУ).

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