На Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив знайому

Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.
За попередніми даними, чоловік задушив мотузкою 58-річну жінку під час побутової сварки.
Злочин стався вчора, в одному з приватних будинків біля міста Перещепино.
Співробітники поліції вже затримали підозрюваного, та з’ясовують обставини злочину.
Речові докази вилучили з міста події, наразі затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ст. 115 ККУ).
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