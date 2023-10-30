Мешканця Дніпра запросили на побачення, щоб звинуватити у стосунках з “неповнолітньою”

31-річний чоловік звернувся до поліції, бо його запросили на побачення, а потім намагалися звинуватити у стосунках з “неповнолітньою”. Дніпрянин розповів, що познайомився з жінкою в інтернеті, після чого домовився зустрітися у неї вдома.
Коли чоловік прийшов до квартири своєї нової знайомої, до квартири увірвалися двоє зловмисників у масках та амуніції. Вони повалили дніпрянина на підлогу та побили. Потім, погрожуючи пістолетом, вимагали постраждалого зізнатися у стосунках з неповнолітньою дівчиною.
Нападники забрали у чоловіка гроші, телефон та втекли. Дніпрянин звернувся до поліції та повідомив про цю аферу.
Згодом правоохоронцям вдалося затримали 21-річну жінку та двох чоловіків 18 та 25 років, які організували напад на дніпрянина. Правоохоронці вилучили у підозрюваних речові докази, які підтверджують причетність до злочину.
Усім повідомили про підозру у розбої та призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
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