Мешканця Дніпра запросили на побачення, щоб звинуватити у стосунках з “неповнолітньою”

Дивна історія трапилася цими вихідними у Дніпрі.

31-річний чоловік звернувся до поліції, бо його запросили на побачення, а потім намагалися звинуватити у стосунках з “неповнолітньою”. Дніпрянин розповів, що познайомився з жінкою в інтернеті, після чого домовився зустрітися у неї вдома.

Коли чоловік прийшов до квартири своєї нової знайомої, до квартири увірвалися двоє зловмисників у масках та амуніції. Вони повалили дніпрянина на підлогу та побили. Потім, погрожуючи пістолетом, вимагали постраждалого зізнатися у стосунках з неповнолітньою дівчиною.

Нападники забрали у чоловіка гроші, телефон та втекли. Дніпрянин звернувся до поліції та повідомив про цю аферу.

Згодом правоохоронцям вдалося затримали 21-річну жінку та двох чоловіків 18 та 25 років, які організували напад на дніпрянина. Правоохоронці вилучили у підозрюваних речові докази, які підтверджують причетність до злочину.

Усім повідомили про підозру у розбої та призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

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