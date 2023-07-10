Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3

Зараз тривожиться більша частина України.
Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано виліт трьох бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка та є загроза пусків крилатих ракет.
Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! – йдеться у повідомленні.
Також не ігнорувати тривогу закликали в Офісі президента:
Уважно ставимося до тривог, – зазначив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента.
Будь ласка, будьте в безпечних місцях!
Оновлено: о 12:08 дали відбій, але однаково бережіть себе!
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Бережіть себе!