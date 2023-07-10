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  • Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3

Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3

Сьогодні 11:22
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У Дніпрі та області об 11:05 оголосили тривогу.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3

Зараз тривожиться більша частина України.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що зафіксовано виліт трьох бортів Ту-22м3 з аеродрому Шайковка та є загроза пусків крилатих ракет.

Увага! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-22м3! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3

Також не ігнорувати тривогу закликали в Офісі президента:

Уважно ставимося до тривог, – зазначив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента.

Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3

Будь ласка, будьте в безпечних місцях!

Оновлено: о 12:08 дали відбій, але однаково бережіть себе!   

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Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3Українська Новости Днепра про Мешканців Дніпра закликали не ігнорувати тривогу: загроза пусків ракет з літаків Ту-22м3Русский

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