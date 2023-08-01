Мешканці деяких вулиць Дніпра після негоди шосту добу без світла: що відомо

У ніч на 28 липня областю пронеслося щось схоже на ураган. Найсильніше постраждали мешканці приватного сектору. Деякі із них досі сидять без світла.

Найбільше повідомлень надходить з Таромського, де без світла щонайменше 12 вулиць. Також багато повідомлень з Новокодацького, Діївки та АНД районів. Про відсутність світла вчора, зокрема, повідомили за такими адресами:

– вул. Білоріченська, 60 та інші номери;

– вул. Вагнера, 45;

– вул. Водiїв, 4 (Новокодацький район);

– вул. Гірська;

– вул. Григорія Лусаворича 4 (Чечелівський район);

– пров. Донбаський (Діївка 1), вчора включили та вимкнули;

– вул. Золотоосіння (Таромське);

– вул. Зорі;

– вул. Іжевська;

– вул. Кайдацька 16;

– вул. Кобзарська;

– Крутий Узвіз (Дієвка 2);

– вул. Ламана 84-а (Таромське);

– просп. Металургів 2 (Новокодацький район);

– вул. Народна (парна сторона; Таромське);

– вул. Передова 764 (АНД);

– вул. Порохова 53 (Діївка 1);

– пров. 1-й Проїзний (Новокодацький район)

– вул. Прянишникова (АНД);

– просп. Свободи, 1 – 57 (Новокодацький район)

– Таромське: вул. Академіка Іванова, вул. Долинська, вул. Єфрейтора Пирогова, вул. Кошова, вул. Курако, вул. Некрасова, вул. Новоселівська, вул. Футбольна;

– вул. Флангова, 10;

– вул. Хизовська, 7 (Таромське);

– вул. Чорноземна, 48;

– вул. Юркевича, 32;

– вул. Високопільська, 1;

– вул. Ясенева.

Мешканці знеструмлених вулиць просять повідомити хоча б орієнтовний термін відновлення світла.

Усі ваші звернення направлені до компанії ДТЕК. Наразі вони продовжують ліквідовувати велику аварію. Після усунення цієї аварії усі ваші заявки виконають по черзі. Наразі відновленням мереж займаються 20 бригад ДТЕК, – йдеться у повідомленні на сайті міськради Дніпра.

У коментарях на Facebook-сторінці ДТЕК купа звернень від містян, які досі сидять без світла. У компанії кажуть, що отримали всі звернення, але наразі не вистачає ремонтних бригад, адже руйнування масштабні.

Наразі немає точної дати, коли світло зможуть повернути. Проте деяких споживачів вдасться заживити до кінця доби, але кого саме – не уточнюється.

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