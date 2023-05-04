Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковик

У Дніпрі на вулиці Метробудівській у дворі багатоповерхового будинку загорівся автомобіль.

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Вчора, 3 травня, рятувальники виїхали у Новокодацький район Дніпра на виклик про пожежу у машині. Виявилося, що горить панель приладів в легковому автомобілі «ВАЗ-2106». Була загроза поширення вогню у салон та моторний відсік авто.

Пожежники приступили до ліквідації займання. Знищено панель приладів та пошкоджено салон транспортного засобу. Загальна площа пожежі склала 3 кв.м.

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