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Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковик

Сьогодні 08:30
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У Дніпрі на вулиці Метробудівській у дворі багатоповерхового будинку загорівся автомобіль.

Новости Днепра про Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковик

Про це повідомляє ДСНС Дніпропетровської області.

Вчора, 3 травня, рятувальники виїхали у Новокодацький район Дніпра на виклик про пожежу у машині. Виявилося, що горить панель приладів в легковому автомобілі «ВАЗ-2106». Була загроза поширення вогню у салон та моторний відсік авто.

Пожежники приступили до ліквідації займання. Знищено панель приладів та пошкоджено салон транспортного засобу. Загальна площа пожежі склала 3 кв.м.  

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Новости Днепра про Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковикУкраїнська Новости Днепра про Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковикРусский

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