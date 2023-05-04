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Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковик

Сегодня 08:30
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В Днепре на улице Метростроевской во дворе многоэтажного дома загорелся автомобиль.

Новости Днепра про Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковик

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.

Вчера, 3 мая, спасатели выехали в Новокодакский район Днепра на вызов про пожар в машине. Оказалось, что горит приборная панель в легковом автомобиле «ВАЗ-2106». Была угроза распространения огня в салон и моторный отсек авто.

Пожарные приступили к ликвидации возгорания. Уничтожена приборная панель и поврежден салон транспортного средства. Общая площадь пожара составила 3 кв.

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Новости Днепра про Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковикУкраїнська Новости Днепра про Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковикРусский

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