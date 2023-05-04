Мешканці багатоповерхівки злякалися: у Дніпрі загорівся легковик

Об этом сообщает ГСЧС Днепропетровской области.
Вчера, 3 мая, спасатели выехали в Новокодакский район Днепра на вызов про пожар в машине. Оказалось, что горит приборная панель в легковом автомобиле «ВАЗ-2106». Была угроза распространения огня в салон и моторный отсек авто.
Пожарные приступили к ликвидации возгорания. Уничтожена приборная панель и поврежден салон транспортного средства. Общая площадь пожара составила 3 кв.
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