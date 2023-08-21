Мешканець Дніпра через ревнощі ледь не вбив свою колишню та знайомого

Мешканця Дніпра підозрюють у замаху на умисне вбивство.

Злочин стався у Шевченківському районі Дніпра. Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.

Дніпрянин приревнував свою колишню співмешканку до знайомого. Прийшовши до квартири останнього, чоловік влаштував скандал через ревнощі та побив господаря помешкання. Нападник гепнув його по голові та тулубу, а потім ще кілька разів ударив екскохану.

29-річного постраждалого ушпиталили до лікарні. Чи потребувала медичної допомоги жінка не уточнюється.

30-річного нападника забрали до відділку та оголосили про підозру в замаху на умисне вбивство. Слідство триває.

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