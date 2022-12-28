Майстрині з Дніпропетровщини в’яжуть для українських воїнів теплі шкарпетки
Майстрині з Дніпропетровщини в’яжуть для українських воїнів теплі шкарпетки
Сьогодні 18:45
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У Новомосковську за спиці взялися прості мешканці міста.
Щось із пряжі купували, а ще розпускали непотрібні в’язані речі. Нитки перетворили на шкарпетки.
Майстрині Сіренко Людмила та Пирогова Віра вже неодноразово передають шкарпетки, виготовлені своїми руками для ЗСУ. Сьогодні, завдяки великому бажанню допомоги, ще 13-ти Героям будуть передані теплі шкарпетки. Разом до добрих справ!
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