Майстрині з Дніпропетровщини в’яжуть для українських воїнів теплі шкарпетки

У Новомосковську за спиці взялися прості мешканці міста.

Щось із пряжі купували, а ще розпускали непотрібні в’язані речі. Нитки перетворили на шкарпетки.

Майстрині Сіренко Людмила та Пирогова Віра вже неодноразово передають шкарпетки, виготовлені своїми руками для ЗСУ. Сьогодні, завдяки великому бажанню допомоги, ще 13-ти Героям будуть передані теплі шкарпетки. Разом до добрих справ!

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